Гендиректор Эрмитажа призвал создать новую систему гарантий для зарубежных выставок

Необходимо создать новую систему гарантий возврата ценностей для вывоза экспонатов российских музеев на зарубежные выставки. Об этом заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.





Музей планирует провести выставки в дружественных странах. Пиотровский уточнил, что эти замыслы будут реализованы после снятия моратория на вывоз экспонатов и после обеспечения гарантий их возврата. Гендиректор Государственного Эрмитажа заявил также об отработке новых схем гарантий. Так, музей отработал свои для выставок, вывозимых за рубеж.





«Когда случился февраль 2022 года, эти гарантии сработали: наши выставки все вернулись. Сейчас гарантии должны быть другие: какие - никто не знает. Но мы отработаем такие гарантии», — подчеркнул Пиотровский.





Гендиректор Эрмитажа также поделился планами на сотрудничество с Турцией, Оманом, странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией. Музей строит планы и с Китаем, но с учетом наличия моратория на перевоз вещей из России куда-либо, пояснил Пиотровский.





Напомним, Эрмитаж участвовал в зарубежных выставках в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме в 2022 году. Тогда, несмотря на санкции, все экспонаты вернулись в музей.









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