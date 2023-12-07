В Петербурге стартовал прием заявок на конкурсы в рамках фестиваля «День Римского-Корсакова»

Оргкомитет хорового и вокального конкурсов объявил о начале приема заявок на участие. Об этом информирует пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства.





Конкурсы состоятся в рамках фестиваля «День Римского-Корсакова», который посвящен 180-летию со дня рождения композитора. Финал смотров пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.





«К участию в хоровом конкурсе приглашаются детские любительские хоры при музыкальных школах, вокальных студиях, дворцах культуры, профессиональные коллективы специальных учебных заведений и вузов, а также независимые хоры», — уточнили в пресс-службе.





В вокальном конкурсе могут участвовать учащиеся специальных учебных заведений и студенты вузов, говорится в сообщении. Обязательным условием первого тура обоих состязаний будет исполнение произведений Николая Римского-Корсакова.





Фестиваль имени композитора пройдет в Петербурге с 15 по 18 марта. Программа, состоящая из более чем 100 мероприятий, охватит также Москву, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Магнитогорск, Нижний Новгород, Псков, Саратов, Астрахань, Киров, Петрозаводск, Краснодар, Кисловодск, Туву, Хабаровск, Казань, Самару, Владивосток. Большой театр Белоруссии также присоединится к участию в фестивале, где будут звучать оперные произведения русского классика.









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