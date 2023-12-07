Москонцерт покажет спектакль «Новогодняя тайна третьей планеты» детям ДНР и Херсона

Дети ДНР и Херсонской области смогут посмотреть спектакль «Новогодняя тайна третьей планеты» по мотивам повести Кира Булычева. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала главный режиссер ГБУК «Москонцерт» Мария Тихонова.





Зрителями спектакля станут до шести тысяч человек. Проведет их культбригада Москонцерта с 20 по 29 декабря. По словам Тихоновой, за основу спектакля взято известное произведение Кира Булычева «Тайна третьей планеты». Историю немного переделали под новогоднюю тематику, уточнила режиссер.





«Это история про детство и про то, как важно не потерять это детство <...>. Это достаточно добрая детская история», — поделилась Тихонова с участниками пресс-конференции.





Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин добавил, что это будет серия мероприятий на разных площадках, в рамках которых детям будут дарить новогодние подарки. Бачурин отметил, что за несколько выездов юных зрителей спрашивали, были ли у них встречи с артистами, видели ли они какие-то представления. Выяснилось, что меньше 5% детей за всю жизнь присутствовали на детских мероприятиях и видели живых артистов. Поэтому главное, что мог бы сделать Москонцерт, — привозить им яркие, интересные постановки, заключил гендиректор.









Фото: Pixabay.com