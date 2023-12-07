Российский фильм «Чувства Анны» дополнил программу кинофестиваля в США

Фильм «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли будет участвовать в кинофестивале независимого кино Slamdance Film Festival в США. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.





Картина режиссера Анны Меликян станет первым за долгое время российским фильмом, который примет участие в американском кинофестивале. «Чувства Анны» вошли в программу Slamdance Film Festival, передает ТАСС





Фильм вышел в российский прокат 9 ноября и уже успел набрать положительные отзывы зрителей. По сюжету работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Главную героиню сыграла Анна Михалкова. Также в фильме снялись Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин и другие.





Фестиваль независимого кино в США пройдет с 19 по 25 января 2024 года. Местом проведения станет Парк-сити в штате Юта.









Фото: YouTube