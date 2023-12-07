Совфед одобрил закон о формировании реестров народных художественных промыслов

Закон о формировании правовых основ в области народных художественных промыслов одобрили в Совете Федерации. Планируется создать федеральные реестры мест традиционного бытования народных художественных промыслов и образцов изделий признанного художественного достоинства.





Закон «О народных художественных промыслах» подвергнется изменениям. В сопроводительных материалах уточняется, что эти меры позволят вести полноценный учет указанных мест и изделий.





Также вводится ряд соответствующих понятий, таких как «изделие народного художественного промысла признанного художественного достоинства», «государственный реестр мест традиционного бытования народных художественных промыслов» и др.





В соответствии с законом, мастерами народных художественных промыслов могут быть физические лица, которые перешли на специальный режим «Налог на профессиональный доход», помимо тех, у кого есть трудовой или гражданско-правовой договор с юрлицом, или с ИП, или зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Сведения о них подлежат включению в региональные реестры. Мера позволит самозанятым гражданам попасть в категорию «Мастер народного художественного промысла». Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.









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