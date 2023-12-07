В Москве представят премьеру спектакля-променада «Две жизни Рахманинова»

07.12.2023
В Москве пройдет премьера музыкального спектакля-променада «Две жизни Рахманинова».
Постановка посвящена 150-летию со дня рождения композитора.
Представление пройдет 15 и 16 декабря в Петровском путевом дворце в Москве, передает
ТАСС.
По словам главного режиссера ГБУК «Москонцерт» Марии Тихоновой, для Москонцерта предстоящая премьера — беспрецедентная история, потому что в таком формате кроссжанровой структуры артисты еще не объединялись.
«Проект сложный, <...> это не документальный спектакль, а спектакль-променад. Зрители делятся на три тропы и путешествуют каждый по своей сюжетной линии», — приводит агентство слова Тихоновой.
В пространстве девяти локаций Петровского путевого дворца будет разыграно 11 сцен из жизни Рахманинова.
«Мы постарались вдохнуть жизнь в тот образ величайшего композитора современности, который для многих "замылился", и за фамилией уже не стоит живой человек, не звучит какая-то конкретная музыка <...>. Нам хотелось, чтобы люди видели его в современном контексте. Каким бы он был сегодня, чтобы стали сопереживать его музыке и переживать ее заново», — рассказал о постановке генеральный директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин.
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