В Луганске прошла Всероссийская конференция, посвященная развитию библиотек

В Луганске прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека — центр притяжения молодежи: от идеи к реальности», передает пресс-служба Минкультуры России.



Отмечается, что конференция стала первым масштабным проектом научно-творческой лаборатории «БиблиоЛаб», созданной на базе Академии Матусовского совместно с Российской государственной библиотекой для молодежи.



На открытии конференции выступили ректор Академии Матусовского Валерий Филиппов, первый заместитель министра молодежной политики ЛНР Василий Носков, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и другие спикеры.



В ходе дискуссий участники конференции обсудили способы эффективного привлечения молодой аудитории в библиотеки, инновационные подходы к подготовке библиотечных кадров, а также социальную миссию современной библиотеки.



Отмечается, что ряд идей, представленных на конференции, будут использованы в новой студенческой библиотеке в Академии Матусовского.









Фото: пресс-служба Минкультуры России