Ольга Любимова посетила культурно-образовательный и театрально-музейный комплекс в Кемерове

07.12.2023
Министр культуры России Ольга Любимова посетила сибирские филиалы Центральной музыкальной школы, Московской государственной академии хореографии и Российского государственного института сценических искусств, а также фондохранилище музеев Кузбасса.
В филиалах указанных учебных заведений в Кемерове учатся ребята из 22 регионов России, Беларуси, Кыргызстана и Германии, отметила министр.
В РГИСИ министр осмотрела новый высокотехнологичный корпус, в котором находятся учебный центр, аудитории, Школа креативных индустрий и Центр прототипирования. В ЦМШ и МГАХ Ольга Любимова побывала в специализированных аудиториях, репетиционных залах, учебных театрах, оснащенных современным оборудованием и музыкальными инструментами.
«Побывали в уникальном фондохранилище, осмотрели реставрационные мастерские и очень яркие коллекции трех ведущих музеев региона, хранящиеся в этом здании», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.
Ольга Любимова добавила, что современная инфраструктура дает возможность творческого развития как детям, так и взрослым.
«Сейчас в комплексе введены в эксплуатацию 8 объектов из 12. С нетерпением ждем окончания строительства кластера», — сказала министр.
Фото:t.me/olga_b_lyubimova