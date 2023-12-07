Ольга Любимова посетила культурно-образовательный и театрально-музейный комплекс в Кемерове

Министр культуры России Ольга Любимова посетила сибирские филиалы Центральной музыкальной школы, Московской государственной академии хореографии и Российского государственного института сценических искусств, а также фондохранилище музеев Кузбасса.



В филиалах указанных учебных заведений в Кемерове учатся ребята из 22 регионов России, Беларуси, Кыргызстана и Германии, отметила министр.



В РГИСИ министр осмотрела новый высокотехнологичный корпус, в котором находятся учебный центр, аудитории, Школа креативных индустрий и Центр прототипирования. В ЦМШ и МГАХ Ольга Любимова побывала в специализированных аудиториях, репетиционных залах, учебных театрах, оснащенных современным оборудованием и музыкальными инструментами.



«Побывали в уникальном фондохранилище, осмотрели реставрационные мастерские и очень яркие коллекции трех ведущих музеев региона, хранящиеся в этом здании», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.



Ольга Любимова добавила, что современная инфраструктура дает возможность творческого развития как детям, так и взрослым.



«Сейчас в комплексе введены в эксплуатацию 8 объектов из 12. С нетерпением ждем окончания строительства кластера», — сказала министр.









Фото:t.me/olga_b_lyubimova