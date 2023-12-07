В Москве пройдет барочный фестиваль «Опыты сердца и ума».

Фото: Max Lomaeff/PR-служба Île Thélème

Мероприятия фестиваля пройдут с 15 по 17 декабря в пространстве Île Thélème, сообщили организаторы.«Это будет трехдневное погружение в культуру, театр, музыку и гастрономию эпохи барокко, подготовленное совместно с Итальянским институтом культуры», — говорится в анонсе фестиваля.Отмечается, что в программу фестиваля войдут лекция об итальянской сценографии на русской придворной сцене, мастер-классы по комедии дель арте, два больших барочных концерта, концерт-лекция о легендарной скрипке Доменико Далольо, фуршеты, на которых гурманы узнают об истории барочных и ренессансных блюд и отведают их.