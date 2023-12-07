Одобрен закон о принципе целостности собрания музея

Изменения коснутся закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». В соответствии с законом предлагается признать особо ценным движимым имуществом все предметы и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности.К особо ценному движимому имуществу относятся предметы и коллекции, не внесенные в состав музейного фонда и находящиеся в оперативном управлении музеев.«Кроме того, законом устанавливается, что возможность передачи в безвозмездное пользование организациям находящихся в государственной собственности музейных предметов и коллекций, включенных в состав государственной части музейного фонда, распространяется и на религиозные организации», — приводит агентство слова зампреда комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой.