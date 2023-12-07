Ольга Любимова обсудила проекты для ветеранов СВО с руководителем фонда «Защитники Отечества»

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.



Встреча прошла в рамках визита министра в Кемеровскую область.



По словам главы Минкультуры, с Анной Цивилевой они обсудили совместные социальные проекты для ветеранов СВО.



«Мы уже реализовали ряд общих мероприятий. Например, свыше 2 тысяч подопечных фонда бесплатно посетили концерты «Сопрано Турецкого». МХАТ имени М. Горького проводит программу гастролей «Поезд "Защитники Отечества". Росгосцирк регулярно организовывает представления в своих филиалах. Многие федеральные музеи сделали бесплатный вход для участников СВО и их семей. Помогли наладить связь между коллегами из региональных ведомств и отделениями фонда», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова добавила, что в планах ведомства — расширение возможности оказания поддержки по линии учреждений культуры и развитие международных выставочных проектов.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova