Российские кинокомпании заключили ряд сделок по итогам кинорынка DICM 2023

07.12.2023

Российские кинокомпании заключили ряд сделок по итогам кинорынка DICM 2023
Российские кинокомпании продолжают переговоры по продаже контента по итогам Дубайского международного рынка контента DICM 2023, передает пресс-служба Роскино.

Российские компании приняли участие в работе кинорынка в конце ноября. Всего на рынке было представлено 16 российских компаний, которые представили почти 80 фильмов, сериалов и анимационных проектов.

Отмечается, что по итогам переговоров достигнута договоренность о показе телесериала «Шаляпин» от ВГТРК на телеканале Dubai TV, о продаже мультсериалов «Союзмультфильма» арабской платформе 1001.tv, о продаже документального фильма «Собаки в космосе» дистрибьюторам из Азербайджана и другие договоренности.

«Российские участники отметили высокий интерес со стороны международных партнеров и к приобретению форматных прав (адаптацию) сериалов и ТВ-программ из России. Также ряд стран, включая Турцию, заинтересован в совместном кинопроизводстве», — говорится в сообщении Роскино.


Фото: Pixabay.com