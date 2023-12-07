Российские кинокомпании заключили ряд сделок по итогам кинорынка DICM 2023

Российские кинокомпании продолжают переговоры по продаже контента по итогам Дубайского международного рынка контента DICM 2023, передает пресс-служба Роскино.



Российские компании приняли участие в работе кинорынка в конце ноября. Всего на рынке было представлено 16 российских компаний, которые представили почти 80 фильмов, сериалов и анимационных проектов.



Отмечается, что по итогам переговоров достигнута договоренность о показе телесериала «Шаляпин» от ВГТРК на телеканале Dubai TV, о продаже мультсериалов «Союзмультфильма» арабской платформе 1001.tv, о продаже документального фильма «Собаки в космосе» дистрибьюторам из Азербайджана и другие договоренности.



«Российские участники отметили высокий интерес со стороны международных партнеров и к приобретению форматных прав (адаптацию) сериалов и ТВ-программ из России. Также ряд стран, включая Турцию, заинтересован в совместном кинопроизводстве», — говорится в сообщении Роскино.









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