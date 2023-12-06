Ольга Любимова обсудила реализацию нацпроекта «Культура» с губернатором Кемеровской области

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым в рамках рабочей поездки. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова поделилась с подписчиками итогами встречи с губернатором Кемеровской области. Стороны обсудили создание культурно-образовательного и музейного комплекса, реализацию проекта «Культура» в Кузбассе.





Министр отметила, что строительство одного из четырех масштабных кластеров идет полным ходом. Образовательная часть готова, возводятся жилые дома и театрально-выставочные пространства, добавила Ольга Любимова.





«Этот проект даст новые возможности и условия для творческого образования детей и молодежи, для работы педагогов. Сибирские филиалы ЦМШ, РГИСИ и МГАХ, входящие в комплекс, уже чрезвычайно востребованы», — говорится в сообщении на канале министра.





Ольга Любимова поблагодарила губернатора области и его команду за реальное воплощение идеи кластеров.





Министр добавила, что по нацпроекту «Культура» в регионе в 2023 году появились две модельные библиотеки и два виртуальных зала, а также два автоклуба. В процессе оснащения — три театра и четыре музея. Строится центр культурного развития в Мариинске, продолжается капитальный ремонт учреждений, а участниками программы «Пушкинская карта» стало 80% молодежи Кузбасса.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой