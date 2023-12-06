Фильм Сокурова «Александра» получил удостоверение от Минкультуры на повторный прокат

Фильм народного артиста России Александра Сокурова «Александра» выйдет в повторный прокат в авторской редакции 2023 года. Об этом свидетельствуют данные реестра прокатных удостоверений Министерства культуры России.





Главную роль в фильме Сокурова исполнила оперная певица Галина Вишневская. Картина выйдет в прокат с возрастной маркировкой 16+.





Мировая премьера «Александры» состоялась на 60-м Каннском фестивале 2007 года. Тогда фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Российская премьера на больших экранах состоялась в ноябре 2007-го.





Ранее в Минкультуры объяснили порядок выдачи прокатных удостоверений. В ведомстве отметили, что фильм получает его на основании экспертизы, опираясь на соответствие картины всем необходимым критериям.









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