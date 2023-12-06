Более миллиарда рублей планируют потратить на реставрацию памятников архитектуры в Приамурье

Более миллиарда рублей планируют выделить на реставрацию памятников архитектуры Амурской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.





Общий объем средств на реставрацию может составить 1,2–1,3 миллиарда рублей с учетом планируемых работ.





«Это беспрецедентный для истории области объем средств, выделяемых на реставрацию памятников архитектуры», — заявил начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, чьи слова приводятся в сообщении.





Самые масштабные работы коснутся здания Амурского областного Дома народного творчества. Реконструкция этого памятника архитектуры ведется с 2022 года. На очереди — реставрация фасада с установкой архитектурно-художественной подсветки здания Института развития образования и капремонт Амурского областного театра драмы.









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