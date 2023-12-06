Музей Победы увеличит время работы в новогодние праздники

Музей Победы будет открываться раньше и закрываться позднее обычного в новогодние праздники. Об этом сообщила его пресс-служба.





С 23 декабря до 7 января Музей Победы будет открывать двери для посетителей с 9:45 утра. Работать он будет до 22:00. Исключением станет 31 декабря. В этот день музей будет работать до 16:00, а кассы – до 14:00. Кроме того, 31 декабря для школьников и студентов вход будет бесплатным. 1 января – выходной.





Посетители смогут увидеть экспозицию Зала Исторической правды, мультимедийный зал «Лица Победы», посмотреть коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы, а также выставки «Новый год. Тыл приближает Победу», «Преемники. По стопам отцов», «Война: день за днем» и другие проекты.





Для детей от шести до 12 лет будет организован исторический новогодний квест «Елка Победы. Звезда Героя». Он будет работать с 23 декабря по 7 января.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»