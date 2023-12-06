Гости фестиваля «Зимний» увидели премьеру фильма «Панические атаки»

Зрители фестиваля «Зимний» посмотрели фильм «Панические атаки» режиссера Ивана И. Твердовского. Главную роль исполнила Лена Тронина.





В фильме также сыграли Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу и многие другие. Режиссер также выступил в качестве сценариста картины.





По сюжету молодая девушка Вика страдает заболеванием, которое в ее поселке считают «одержимостью», пишет РГ . У нее случаются панические атаки в помещениях с закрытой дверью. Вика пытается с помощью бабки-ведуньи излечиться, но «бесы» никуда не уходят.





Так, главная героиня планирует сбежать и поселиться в соседней Норвегии. Фильм снят в жанре роуд-муви.









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