Гости фестиваля «Зимний» увидели премьеру фильма «Панические атаки»

06.12.2023

Гости фестиваля «Зимний» увидели премьеру фильма «Панические атаки»
Зрители фестиваля «Зимний» посмотрели фильм «Панические атаки» режиссера Ивана И. Твердовского. Главную роль исполнила Лена Тронина.

В фильме также сыграли Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу и многие другие. Режиссер также выступил в качестве сценариста картины.

По сюжету молодая девушка Вика страдает заболеванием, которое в ее поселке считают «одержимостью», пишет РГ. У нее случаются панические атаки в помещениях с закрытой дверью. Вика пытается с помощью бабки-ведуньи излечиться, но «бесы» никуда не уходят.

Так, главная героиня планирует сбежать и поселиться в соседней Норвегии. Фильм снят в жанре роуд-муви.


Фото: Pixabay.com