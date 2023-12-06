Российский мультфильм «Ванлав» попал в лонг-лист премии «Оскар»

Работа российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» прошла квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом говорится в публикации на странице школы-студии анимационного кино «Шар» во «ВКонтакте».





Мультфильм рассказывает о девушке, которая осталась один на один с непрошеными и агрессивными гостями в собственном доме. Героиня дает отпор своим обидчикам.





Проект уже поучаствовал более чем в 40 киносмотрах. Мультфильм включен в лонг-лист кинопремии «Золотой орел».





Создательница анимационной картины окончила режиссерский факультет школы-студии «Шар» в 2017-м. Яковлева является обладательницей трех Национальных анимационных премий, участницей и призером международных фестивалей анимации, кино и иллюстрации.





Шорт-лист «Оскара» будет обнародован 21 декабря. Номинантов объявят 23 января 2024 года.









Фото: YouTube