Александр Лазарев займет пост главного режиссера Театра Российской Армии

Александр Лазарев займет пост главного режиссера Театра Российской Армии

06.12.2023

Александра Лазарева назначили главным режиссером Центрального театра Российской Армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали о назначении артиста и режиссера «Ленкома» Александра Лазарева на новую должность. Предполагается, что новый творческий руководитель познакомится с коллективом в четверг, 7 декабря.

«Главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении МО.

Стоит отметить, что 4 декабря кандидатуру режиссера предложили на пост главы Союза театральных деятелей. Однако Лазарев взял самоотвод на фоне важного назначения, распространяться о котором он не стал. Режиссер уточнял, что его новое место работы вскоре будет обнародовано.

Будущий народный артист России окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1990 году (курс Александра Калягина). Работал в «Ленкоме Марка Захарова», где стал ведущим артистом. Поставил такие спектакли, как «Поминальная молитва», «Бег». В карьере Лазарева более 20 главных ролей в постановках. Также он снялся в более чем 80 фильмах.


Фото: YouTube