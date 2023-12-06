Александр Лазарев займет пост главного режиссера Театра Российской Армии

Александра Лазарева назначили главным режиссером Центрального театра Российской Армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.





В ведомстве рассказали о назначении артиста и режиссера «Ленкома» Александра Лазарева на новую должность. Предполагается, что новый творческий руководитель познакомится с коллективом в четверг, 7 декабря.





«Главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии назначен народный артист России Александр Лазарев», — говорится в сообщении МО.





Стоит отметить, что 4 декабря кандидатуру режиссера предложили на пост главы Союза театральных деятелей. Однако Лазарев взял самоотвод на фоне важного назначения, распространяться о котором он не стал. Режиссер уточнял, что его новое место работы вскоре будет обнародовано.





Будущий народный артист России окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1990 году (курс Александра Калягина). Работал в «Ленкоме Марка Захарова», где стал ведущим артистом. Поставил такие спектакли, как «Поминальная молитва», «Бег». В карьере Лазарева более 20 главных ролей в постановках. Также он снялся в более чем 80 фильмах.









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