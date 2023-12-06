Голливудские актеры ратифицировали соглашения со студиями

Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) ратифицировала соглашение со студиями Голливуда. Об этом профсоюз сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).





Федерация актеров поделилась с подписчиками итогами переговоров с голливудскими студиями. Профсоюз назвал это одной из самых важных глав в современной истории индустрии развлечений.





«Телевизионные и театральные контракты на 2023 год были официально ратифицированы членами SAG-AFTRA по результатам голосования 78,33% против 21,67%», — говорится в публикации объединения.





Уточняется, что в голосовании участвовали 38,15% членов федерации. В результате ратификации соглашения членам SAG-AFTRA гарантировано повышение заработной платы и защита в контексте использования технологий искусственного интеллекта.









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