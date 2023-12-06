В Москве сняли фильм о народном ополчении Великой Отечественной

Съемки четырехсерийного фильма «По зову сердца» завершились в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте городской думы.





Картина рассказывает о московском народном ополчении во времена Великой Отечественной войны. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что это первый полнометражный художественный фильм о столичных ополченцах.





«Еще немного, и мы увидим премьеру на больших экранах. Не сомневаюсь, что фильм вызовет огромный интерес», — приводит его слова пресс-служба московского парламента.





Народный артист РФ, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников подтвердил, что завершил с командой работу над большим фильмом о народном ополчении. Создатель поблагодарил Москву, ее правительство, Музей Победы, Минобороны РФ и Мосгордуму за помощь в создании этой важной картины.









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