Актер Николас Кейдж заявил о желании завершить карьеру «на высокой ноте»

Голливудский актер Николас Кейдж намерен завершить свою карьеру в кино. Об этом звезда рассказала Uproxx.





Актер скоро отметит 60-летний юбилей. По словам Николаса Кейджа, он мог бы сняться еще в трех-четырех фильмах.





«Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Думаю, я продвинулся в кинематографе настолько далеко, насколько мог», — признался актер.





Кейдж также добавил, что хотел бы попрощаться с карьерой «на высокой ноте». Актер выразил желание посвятить все годы после этого семье.





Напомним, Николас Кейдж является обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль. Награду ему принес фильм «Покидая Лас-Вегас» (1996). В карьере Кейджа насчитывается 250 фильмов. Последние наиболее известные работы с участием актера – «Ренфилд» (2023), «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022), «Свинья» (2021).









Фото: YouTube