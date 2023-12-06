В Доме Пашкова наградили лауреатов премии «Большая книга»

Церемония награждения лауреатов национальной премии «Большая книга» состоялась в Доме Пашкова в Москве. В финал попали как опытные авторы, так и сильные дебютанты.





Первое место досталось роману Евгения Водолазкина «Чагин». Произведение рассказывает историю архивиста, который обладает даром ничего не забывать. Писатель поблагодарил редакцию Елены Шубиной и свою семью.





«Моя главная благодарность моей дочери и жене, которые делают все, чтобы можно было хорошо работать», — приводит РГ слова Водолазкина.





Второе место занял Юрий Буйда и его «Дар речи». Автор написал роман, где пытается объяснить, как прошлое человека влияет на настоящее, способствует или препятствует будущему.





На третьем месте расположился «Оккульттрегер» Алексея Сальникова. Роман представляет собой авторскую мифологию современности, где ангелы и демоны не такие, какими их представляют. По словам Сальникова, он ехал не зря.





В 2023 году количество финалистов было рекордным — 15. Награду «За вклад в литературу» получила вдова президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова — Галина Филатова.









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