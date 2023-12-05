В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Романсиада-23»

Торжественное награждение лауреатов конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-23» состоялось в Москве. Мероприятие прошло в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.





В Министерстве культуры РФ сообщили о награждении лауреатов конкурса. Помимо церемонии состоялся концерт XXVII Международного конкурса молодых исполнителей русского романса. Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры и Росконцерта.





Художественный руководитель конкурса, заслуженный деятель искусств России и заслуженная артистка России Галина Преображенская отметила, что это огромное испытание для молодых исполнителей, а также гигантский скачок вверх. Мероприятие адресовано тем, кому от 17 до 26 лет.





В финал прошли представители РФ, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Белоруссии и Китая. Гран-при конкурса забрала Валерия Горбунова из Королева. Лауреатом I премии определили Цзиньхао Фу из Гуанчжоу (КНР).









Фото: Минкультуры России