Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на аукцион 7 декабря

Один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского «Бесы» выставят на торги 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».





К «Бесам» Достоевского присоединится издание поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя. Стоит отметить, что экземпляр дополнен автографом Марка Шагала.





«Изданные в 1935 году «Бесы» — тот самый выпуск советской эпохи, про который все слышали, но почти никто не видел. Иные и вовсе считают книгу букинистическим мифом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





Первоначальная цена «Бесов» — 1,5 миллиона рублей. Издание «Мертвых душ», в свою очередь, попадет на аукцион со стартовой отметкой в 240 тысяч рублей. Книга содержит иллюстрации и подпись Шагала. Изображения художника к «Мертвым душам» в 1948 году удостоились Гран-при Венецианского биеннале.





Также впервые на российском аукционе будет представлен автограф Гоголя. Подпись оставлена в журнале «Москвитянин». Стартовая цена лота — 18 миллионов рублей.









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