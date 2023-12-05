Новогодний музыкальный фестиваль «Сириус» посвятят творчеству Римского-Корсакова

Новогодний музыкальный фестиваль «Сириус» начнется на федеральной территории 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Талант и успех».





Фестиваль объединит торжественные концерты, посвященные Дню федеральной территории, а также праздничные новогодние и рождественские вечера. В этом году мероприятие обращено к творчеству Николая Римского-Корсакова. Мир отметит 180-летний юбилей композитора в 2024-м.





«В прошлом году фестиваль был посвящен творчеству Сергея Рахманинова, в текущем –– мы чествуем Николая Римского-Корсакова, плавно вступая в юбилейный год композитора», — поделился художественный руководитель фонда Ханс-Йоахим Фрай.





По его словам, в программе фестиваля отразятся все грани творчества композитора. Второй составляющей праздничного события будет рождественская и новогодняя музыка. Фрай заявил, что очень рад возможности представить не только русскую музыкальную традицию, но и европейскую. На фестиваль приглашены «первоклассные» австрийские коллективы.





В программе будут исполнены симфоническая и камерная музыка, романсы и фрагменты из опер Римского-Корсакова, новогодняя музыка разных стран и эпох. Концерты состоятся в Большом зале и зале «Атом» парка науки и искусства «Сириус».









Фото: Пресс-служба фонда «Талант и успех»