В Якутске начала работать первая «Зимняя киношкола»

Первая «Зимняя киношкола» открылась в рамках третьего фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ), который выступает инициатором проекта.





Киношкола запущена в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».





«Мы надеемся, что запущенный совместно с региональным кинофестивалем «Республика кино» проект киношколы станет ежегодным», — приводит ТАСС слова куратора трека «Кино» программы развития АГИКИ Сарданы Саввиной.





На полях киношколы состоятся мастер-классы, лекции и просмотры работ экспертов. Так, свои проекты представят режиссеры Асель Жураева из Киргизии («Дитя небес») и Айжан Кассымбекова из Казахстана («Мадина»).





Кинокритик и киновед из Татарстана Адила Хайбуллина расскажет слушателям о современных трендах, женских образах, эстетике и влиянии живописи в кино. Школа разбита на два блока. Первый посвящен игровому кино, второй отдан документальному. Режиссер и преподаватель Московской школы кино Елена Демидова будет работать с участниками.









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