В Минске пройдет Международный фестиваль «Детский Петербург»

Минск станет местом проведения XIV Международного фестиваля «Детский Петербург». Об этом сообщила пресс-служба NEVA-ART.





Организаторы уточнили, что фестиваль пройдет с 7 по 10 декабря. Зрители и профессиональное сообщество увидят ключевые проекты Санкт-Петербурга в сферах культурного развития и эстетического воспитания детей. В программу войдут спектакли, концерты, выставки, круглые столы и мастер-классы.





Участниками фестиваля станут фортепианный «ПетРо Дуэт» и молодые музыканты Петербурга, Центральная городская детская библиотека имени Пушкина, Музей истории религии, театр «Кукольный формат», «Театральный проект 27» и другие. Следить за программой пользователи Сети смогут во «ВКонтакте».





Более миллиона человек посмотрели дневник фестиваля на площадке «VK Клипы» в 2022 году, напомнили организаторы. Авторами коротких вертикальных роликов стали школьники-блогеры. Фестиваль реализует продюсерская компания NEVA-ART при поддержке комитета по культуре Петербурга и Минского городского исполнительного комитета.









Фото: Пресс-служба NEVA-ART