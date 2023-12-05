В Петербурге откроется новое здание Кунсткамеры в 2024 году

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН откроет новое здание фондохранилища с современными реставрационными лабораториями. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор музея, член-корреспондент РАН Андрей Головнев.





Новое здание фондохранилища откроется в год 310-летия Кунсткамеры. По словам Головнева, научно-хранительский корпус позволить решить многолетнюю проблему музея – «сверхтесноту». В фондах Кунсткамеры содержится более миллиона единиц хранения.





«Через год на севере нашего города, близ Шуваловского карьера, у нас откроется новый научно-хранительский корпус - это будет площадь, которая в десять раз превышает сегодняшние возможности», — поделился Головнев с участниками пресс-конференции.





Директор музея подчеркнул, что новый корпус необходим буквально как воздух. По соседству с помещениями хранения будут находиться лаборатории по реставрации и консервации. Также рядом расположатся мастерские для описания и оцифровки архивов.









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