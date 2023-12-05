Народная артистка России Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни

Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте московского театра Et Cetera.





Коллеги отметили, что Владимирова талантливо, преданно и честно служила театру. Артистка посвятила Et Cetera 30 лет.





«Уже в первом спектакле театра «Дядя Ваня» играла няню — тонко, без усилий «делала возраст», создавая образ старого человека в его одинокой мудрости и доброте, точный национальный характер», — говорится в публикации.





В каждой новой постановке у нее была роль, отметили авторы сообщения и добавили, что все работы артистки были сделаны восхитительно.





Владимирова принадлежала к числу немногих актрис, знающих, что такое слово, умеющих мыслить и выражать всю глубину мыслей, которую дарит классическая драматургия, отметил драматург Александр Галин, чьи слова приводят в некрологе.







«...Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за всё», — написали коллеги актрисы.









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