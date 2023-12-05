Выставка «Космическая рапсодия» откроется в Калуге 7 декабря

Вернисаж выставки «Космическая рапсодия» состоится в Государственном музее истории космонавтики 7 декабря. Об этом сообщили в Российском национальном музее музыки.





Совместный проект двух музеев расскажет о музыке выдающихся ученых-космистов Константина Циолковского и Александра Чижевского. Выставка также знакомит с творчеством композиторов-космистов и создателей современной космической музыки.





Экспозиция состоит из трех разделов. Первый посвящен развитию музыкального искусства под влиянием представлений о пространственно-временных свойствах мира, возникших в контексте естественнонаучных открытий конца ХIХ – начала ХХ века.





Второй раздел («Покорение космоса. «Созвездие Гагарина»») представляет собой рассказ о творчестве советских композиторов эпохи первых космических стартов. В разделе «Космическая одиссея. Внеземные цивилизации» посетители познакомятся с современной космической музыкой.





Экспозиция расположена в двух залах Второй очереди ГМИК имени Циолковского. Выставка продлится до 14 февраля 2024 года.









Фото: Российский национальный музей музыки