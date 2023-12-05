Театральная выставка к 160-летию Станиславского открылась в Люксембурге

Выставочный проект «Станиславский: в поисках синей птицы» открылся в Русском доме в Люксембурге. В экспозицию вошли уникальные артефакты из фондов Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина.





Выставка приурочена к 160-летию великого русского режиссера и артиста Константина Станиславского, информирует ТАСС . Зрители увидят театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, редкие документальные фотографии репетиций Станиславского и легендарных артистов МХТ, изображающие уникальный вклад великого режиссера в развитие современной театральной культуры и мирового искусства.





Экспозицию дополнили эскизы костюмов и декораций к знаковым спектаклям Художественного театра. Наброски выполнены известными художниками конца XIX — начала XX века — Константином Коровиным, Игнатием Нивинским, Николаем Рерихом. Посетители смогут ознакомиться с выставкой до конца января 2024 года.









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