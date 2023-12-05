В Алтайском крае откроется культурно-образовательный центр Юрия Башмета

Алтайский государственный музыкальный колледж, краевая филармония и продюсерская компания «Русское концертное агентство» (Москва) подписали соглашение о создании регионального культурно-образовательного центра Юрия Башмета.





Пресс-служба минкультуры региона сообщила о создании центра в 2024 году. Задачей программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» является сохранение и развитие системы профессионального музыкального образования в РФ, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, привлечение юных дарований из разных регионов страны к участию в творческих образовательных мероприятиях. Основной проект – создание специальных региональных образовательных центров Юрия Башмета для особо одаренных детей.





«Образовательный центр Юрия Башмета в Алтайском крае станет 16-м в России. Работа центров направлена на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей в регионах», — говорится в сообщении пресс-службы минкультуры.





Центр распахнет двери в апреле 2024 года. Гендиректор ООО «Русское концертное агентство» Дмитрий Гринченко уточнил, что в течение года в образовательные центры Башмета приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги. Преподаватели проводят длительные мастер-классы по различным специальностям. Также проходят встречи с педагогами музыкальных школ.









Фото: YouTube