Российские соотечественники на Кипре намерены популяризировать культуру греков Приазовья

Российские соотечественники, которые проживают на Кипре, намерены популяризировать историю и культуру греков Приазовья. Об этом журналистам рассказала представитель Молодежного клуба российских соотечественников Кипра Виктория Федченко.





По данным ТАСС , Молодежный клуб российских соотечественников Кипра и Исторический клуб Российского центра науки и культуры установили партнерские отношения с Обществом греков Приазовья. Первым совместным проектом сторон стало проведение благотворительной акции «Доброе дело». Событие приурочили к Международному дню инвалидов и Дню белой трости (символу незрячих людей). Посольство России на Кипре поддержало проведение акции.





«Общая цель этих мероприятий — популяризация среди греков-киприотов уникального культурного наследия греков Приазовья», — подчеркнула Федченко в беседе с агентством.





По ее словам, Общество греков Приазовья предоставило клубу аудио- и видеоматериалы с вокальными и танцевальными номерами, приветствием от местных артистов. Все это передали в качестве новогодних подарков в школу для слабовидящих Агиос Варнава.





Федченко уверена, что популяризация истории и культуры греков Приазовья — важное и полезное дело в настоящий момент. Представитель клуба добавила, что будет всячески поддерживать самобытность этого народа.









Фото: YouTube