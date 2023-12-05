Забайкальский международный кинофестиваль начнется 30 мая 2024 года

Одиннадцатый Забайкальский международный кинофестиваль 2024 года начнется 30 мая в Чите. Об этом говорится в сообщении минкультуры Забайкалья.





Ведомство в Telegram-канале анонсировало даты проведения XI кинофестиваля. Мероприятия начнутся 30 июня и завершатся 2 мая. Проходить показы будут в Чите.





В 2022 году на кинофестивале десять стран представили свои киноленты. В этот раз члены международного жюри будут определять победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и других категориях. Также запланирован отдельный конкурс для короткометражных работ.





Напомним, Забайкальский международный кинофестиваль проходит с 2011 года. В 2020-м и 2021-м его переносили из-за пандемии. Президент фестиваля – народный артист РСФСР Александр Михайлов. Председателем оргкомитета выступает издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.









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