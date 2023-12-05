Труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые побывает с гастролями в Дохе

Труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые отправится с гастролями в Доху – столицу Катара. Об этом журналистам сообщила пресс-служба театра.





В декабре балетная труппа Приморской сцены Мариинского представит «Тысячу и одну ночь» композитора Фикрета Амирова в Дохе. Здесь артисты выступят впервые. За хореографию постановки ответственен художественный руководитель балетной труппы, заслуженный деятель искусств РФ Эльдар Алиев. Спектакли пройдут на сцене Катарского национального конгресс-холла, приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





Гастроли в Дохе станут последними для приморской труппы в этом году. С начала сезона артисты уже выступили на сцене Мариинского театра, на Исторической сцене Большого театра в Москве и в филиале Мариинского во Владикавказе. В октябре труппа участвовала в Днях культуры Приморского края в китайском Харбине.





Спектакли в Дохе будут сопровождаться оркестром Мариинского театра под управлением Эйюба Кулиева с участием хора Приморской сцены. Вокальные партии исполнят солистки оперной труппы Анастасия Кикоть и Алина Михайлик. На сцену выйдут прима-балерины Анна Самострелова и Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, Солисты Юрий Зиннуров, Саки Нисида, Арина Нагасэ, Лада Сартакова и Александра Шалимова.









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