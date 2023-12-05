Сцены открытия памятника «Незаживающая рана Донбасса» войдут в новый фильм Алены Полуниной

Церемония открытия мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» войдет в новый документальный фильм режиссера Алены Полуниной. Об этом сообщила пресс-служба продюсерского центра «Мувистарт».





Алена Полунина включит сцены открытия памятника павшим воинам и погибшим мирным жителям в новый документальный фильм «Среди мертвых, среды живых» (рабочее название – «Трибунал»). Мемориальный комплекс открылся после реконструкции 28 ноября в луганском поселке Видное.





Открытие памятника посетили первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, советник главы республики Анна Сорока, родные и близкие погибших.





«Все эти люди были убиты только лишь потому, что приняли твердое решение разговаривать на привычном и понятном для нас русском языке, остаться в дружбе с нашим братским народом, с которым у нас одна культура, одна вера, – с Россией», — подчеркнул Пасечник.





Анна Сорока, являющаяся руководителем общественной организации «Не забудем! Не простим!» стала одной из главных героинь документальной картины. По ее словам, мемориал стал скрепом истории, объединив могилы ополченцев 2014 года и действующую армию.





Съемки фильма «Среди мертвых, среди живых» стартовали весной 2023-го. Лента расскажет о деятельности общественных организаций Донбасса, которые идентифицируют останки и систематизируют данные о погибших и пропавших без вести военных и жителей региона. Премьера ожидается в 2024 году. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: Пресс-служба продюсерского центра «Мувистарт»