Стартовал прием заявок на соискание III Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл прием заявок на соискание III Национальной премии интернет-контента. Об этом сообщила пресс-служба ИРИ.





Премия интернет-контента вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов. Церемония награждения состоит из двух этапов. Мероприятия запланированы на весну 2024 года. Сбор заявок продлится до 29 декабря 2023-го и завершится в 18:00 по московскому времени.





Конкурс включает в себя 25 номинаций, в том числе тематические. Вместе с традиционными категориями, такими как блог, музыкальный клип и трек, документальный и анимационный проект, Telegram-канал и другие, появятся новые рубрики. Награды достанутся проекту «Год учителя», игровому сериалу до 25 минут, игровому сериалу более 25 минут, non-sripted проект.





Победителей будут определять и в специальных номинациях, которые объявят позже. Экспертный совет назовет финалистов, а профессиональное жюри — победителей.





«Подать проект на соискание премии могут все игроки индустрии, заявка которых соответствует условиям. Общие правила и требования в каждой категории обновились, а также добавились новые номинации», — сказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.





По его словам, организаторы следят за тем, что актуально для интернет-аудитории, и охватывают все возможные форматы онлайн-контента, который позитивно влияет на зрителей.





За премию поборются блоги, подкасты, сериалы, короткие видео, музыкальные треки и другие виды контента. Цифровой релиз работ должен состояться в промежутке с 1 января по 29 декабря 2023 года на разрешенных российским законодательством площадках.









Фото: Пресс-служба ИРИ



