Появились кадры второго сезона сериала «Дом дракона»

05.12.2023

Появились кадры второго сезона сериала «Дом дракона»
Первый видеоролик ко второму сезону сериала «Дом дракона» появился в Сети. Первые кадры представил стриминговый сервис HBO Max.

Съемки второй части проекта проходили летом в Соединенном Королевстве и завершились в сентябре этого года. Премьера второго сезона запланирована на лето 2024-го.

В сериале речь идет о периоде за 200 лет до событий «Игры престолов». По сюжету две ветви правящей семьи Таргариенов начинают кровавую борьбу за власть друг с другом. Главные роли в сериале исполнили Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Оливия Кук и многие другие.

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов вместо десяти. Создатели сократили серии из-за сюжета. Точная дата выхода нового сезона пока не объявлена.


Фото: YouTube