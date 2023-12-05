В Госдуме призвали проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» в СК и Роскомнадзоре

Сериал «Слово пацана» могут проверить в Следственном комитете России и Роскомнадзоре. С таким призывом выступила депутат Госдумы, председатель комитета по защите семьи Нина Останина.





Парламентарий обратилась в СК и РКН для проверки сериала на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, передает РИА Новости





«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — «Слово пацана» и «Пищеблок»», — говорится в обращении к Андрею Липову, руководителю Роскомнадзора.





Автор документа напомнила, что широкий резонанс в СМИ получил инцидент в Иркутске, когда на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему смертельные ножевые ранения.





По словам Останиной, убийство, предположительно, связывают со «Словом пацана». Сериал был пересмотрен не раз преступниками, жестоко убившими ребенка. Сцены в этом фильме «внушают ужас», подчеркивается в обращении депутата.





Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана». По мнению чиновника, романтизация периода появления подростковых группировок не приводит ни к чему хорошему. Глава республики призвал власти обратить внимание на этот сериал.









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