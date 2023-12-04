Названы лауреаты фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Сергей Тонышев, Виктория Печерникова, Виктор Бугаков и Александра Мамкаева стали лауреатами фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Церемония закрытия смотра состоялась в Московском театре Et Cetera.





По данным ТАСС , лауреатами фестиваля стали режиссеры, которые создавали постановки в Лесосибирске, Санкт-Петербурге и Кудымкаре.





«В мое время, к сожалению, таких конкурсов не было. А сейчас есть возможность у молодых режиссеров показать свои работы. Фантастика», — поделился худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли.





Виктория Печерникова получила награду за спектакль «Человек в закрытой комнате» в Лесосибирском драмтеатре «Поиск». Виктор Бугаков и Александра Мамкаева удостоились приза за постановку «Так возможно, так близко…» в петербургском «Цехе». Сергей Тонышев, в свою очередь, получил награду за спектакль «А. Т.» в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре имени Максима Горького в Кудымкаре. Юрий Печенежский забрал приз зрительских симпатий за постановку «Матренин двор» в Томском областном театре драмы.





Жюри выбирало победителей из 15 конкурсантов. Лауреаты получат грант в 1,5 миллиона рублей на постановку спектаклей. Участниками фестиваля стали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Нягани, Луганска, Екатеринбурга, Макеевки, Томска и других городов России.









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