В Мариинском театре пройдет премьера балета «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина

Первая балетная премьера сезона Мариинского театра «Анюта» состоится 8 и 9 декабря. Об этом сообщила его пресс-служба.





В Мариинском анонсировали премьеру первой в Санкт-Петербурге сценической постановки балета, чья телевизионная версия была создана в Ленинграде. «Анюта» вышла на экраны в 1982 году и сразу завоевала любовь зрителей, отметили в пресс-службе театра.





Балет на музыку Валерия Гаврилина в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева покажут на исторической сцене.





«Считаю своим долгом знакомить публику с современной музыкой. У нас идут сочинения Родиона Щедрина, Бориса Тищенко <…> Я рад, что к хоровым и камерным произведениям ленинградца Валерия Гаврилина, уже исполняемым в Мариинском театре, теперь добавится и спектакль «Анюта» — крупное и интересное произведение в хореографии Владимира Васильева», — отметил худрук Валерий Гергиев.





Главные партии в первый день премьеры исполнят Рената Шакирова, Александр Сергеев, Роман Беляков, Алексей Тимофеев и Максим Изместьев. 9 декабря на сцену в 12:00 выйдут Мария Ширинкина, Максим Зюзин, Руслан Стенюшкин, Роман Малышев и Ярослав Байбордин. Вечером в 19:00 партии исполнят Надежда Батоева, Александр Сергеев, Константин Зверев, Никита Корнеев и Максим Изместьев.









Фото: Михаил Вильчук / Пресс-служба Мариинского театра