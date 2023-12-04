В Саранске открылась выставка работ Архипа Куинджи

Выставка произведений Архипа Куинджи открылась в Саранске. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.





Экспозиция состоит из 40 работ выдающегося мастера отечественного пейзажа конца XIX – начала XX века. На выставке представлены произведения из коллекции Русского музея, отражающие как ранний этап творчества художника, так и время расцвета его славы, период «затворничества».





Архип Куинджи (1841-1910) не имел систематического художественного образования. Однако именно он стал новатором в области цвета, что отражается уже в его ранних работах. Посетители выставки увидят натурные этюды «Крыши. Зима», «Сосновый лес с речкой», «Березовая роща».





Живя в Крыму художник создал десятки изображений южной природы. На рубеже столетий Куинджи часто писал горные пейзажи Кавказа. Также он много работал над мотивом заката, чему посвящено не одно произведение.





Выставка открылась в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Эрьзи в Саранске. Работать она будет до 4 февраля 2024 года.









Фото: Пресс-служба Русского музея