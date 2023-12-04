Лауреатами премии «Восхождение» стали авторы из трех городов России

04.12.2023

Лауреатами премии «Восхождение» стали авторы из трех городов России
Стали известны имена лауреатов второго сезона международной молодежной литературной премии «Восхождение». Об этом рассказали в Русском ПЕН-центре (учредитель конкурса).

Лауреатами второго сезона премии стали авторы из трех российских городов. Так, писатель Федор Козвонин из Кирова с повестью «Морошка. В августе 1942» победил в номинации «Проза».

В поэзии первое место завоевал астраханец Денис Ткачук с книгой «Самосуд». В номинации «Детская и подростковая литература» лауреатом стал москвич Роман Тюкавкин, которого отметили за журнальную подборку сказок «Хрустальное сердце», рассказали ТАСС организаторы премии.

В этом году жюри не присуждало награду в номинации «Киносценарий». Дипломы финалистов в этом разделе достались Марии Алсуфьевой, Павлу Головину, Никите Контукову и Милане Хасановой.


Фото: Pixabay.com