Лауреатами премии «Восхождение» стали авторы из трех городов России

Стали известны имена лауреатов второго сезона международной молодежной литературной премии «Восхождение». Об этом рассказали в Русском ПЕН-центре (учредитель конкурса).





Лауреатами второго сезона премии стали авторы из трех российских городов. Так, писатель Федор Козвонин из Кирова с повестью «Морошка. В августе 1942» победил в номинации «Проза».





В поэзии первое место завоевал астраханец Денис Ткачук с книгой «Самосуд». В номинации «Детская и подростковая литература» лауреатом стал москвич Роман Тюкавкин, которого отметили за журнальную подборку сказок «Хрустальное сердце», рассказали ТАСС организаторы премии.





В этом году жюри не присуждало награду в номинации «Киносценарий». Дипломы финалистов в этом разделе достались Марии Алсуфьевой, Павлу Головину, Никите Контукову и Милане Хасановой.









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