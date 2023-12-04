Кинофестиваль «ПитерКиТ» завершился в Петербурге

Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» завершился в Санкт-Петербурге 28 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.





Напомним, фестиваль с 2021 года проходит в два этапа. «Внутренний» начался 19 октября и завершился 23-го. «Внешний» стартовал 24 ноября и завершился 28-го. Почетными гостями фестиваля стали известные деятели искусства и кинематографа, науки и бизнеса. Также в «ПитерКиТ» приняли участие режиссер и сценарист из Сербии Нарцисса Дариевич, актер и режиссер из Китая Юнчень Жуань. Зарубежные гости оценивали работы вместе с Кимом Дружиниными, Татьяной и Мариной Мошковыми, Алексеем Федоровым, Сергеем Дебижевым.





Судьи выбирали лучшие фильмы в нескольких номинациях. Гран-при фестиваля и приз «За лучший фильм по мнению зрителя» достался ленте «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» режиссера Раула Гейдарова. Также подвели итоги конкурса сценариев. Закрытие фестиваля состоялось в киноконцертном зале СПбГИКиТ.









Фото: Минкультуры России