Актер и режиссер Алексей Чадов провел авторскую экскурсию по павильону Минкультуры на ВДНХ

Российский актер и режиссер Алексей Чадов стал ведущим авторской экскурсии по павильону «Наша культура» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в Минкультуры.





Артист провел экскурсию на ВДНХ в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием», которая разработана Российским обществом «Знание» для выставки-форума «Россия». Чадов поделился со школьниками и студентами достижениями современного отечественного кинематографа и мультипликации, рассказал им о превращении библиотек в новые мультимедийные культурные пространства и о виртуальных прогулках по музеям. Также актер ответил на вопросы участников о современном российском кино.





Алексей Чадов подчеркнул масштаб выставки на ВДНХ, а также значение ее экспозиции «Наша культура» и вклад «Знания» в образовательную программу форума. По словам артиста, ему (форуму. — Прим. ред.) нет аналогов в мире. Реализованные на выставке-форуме проекты позволяют по-новому взглянуть на многие достижения России, в первую очередь, в сфере культуры и кинематографа.









Фото: Минкультуры России