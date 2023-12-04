В Москве завершился фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров»

Камерный фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» завершился в Москве. Об этом сообщило Министерство культуры РФ.





Фестиваль проходит при поддержке ведомства. Мероприятие впервые охватило разные площадки: Малый зал «Зарядья», Камерный зал Филармонии, Рахманиновский зал Московской консерватории, галерею «Граунд Солянка», ДК «Рассвет». В рамках «Пяти вечеров» прозвучали произведения 38 современных композиторов из 12 российских городов, говорится в публикации на сайте Минкультуры.





В первый день фестиваля гости услышали девять современных партитур. Второй вечер посвящался переосмыслению народных инструментов и древнего фольклора. Один из дней фестиваля был отдан хоровой музыке.





«Программа четвертого вечера была вдохновлена текстами Александра Введенского, романами Вениамина Каверина, рассказами Юрия Мамлеева и фрагментами православного богослужебного цикла», — говорится в сообщении министерства.





Финальным аккордом фестиваля стал концерт «Тихая музыка». На нем прозвучала музыка Владимира Мартынова, Лидии-Марии Кошевой, Константина Комольцева, Яна Круля, Диниса Курбанова и Эдуарда Кипрского.









Фото: Минкультуры России