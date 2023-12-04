Калягин описал Машкова как хорошего руководителя СТД России в будущем

Народный артист РФ Владимир Машков доказал своей деятельностью, что в будущем сможет стать хорошим руководителем Союза театральных деятелей России. Об этом заявил экс-глава СТД Александр Калягин.





В понедельник, 4 декабря, Владимир Машков стал председателем Союза театральных деятелей по итогам внеочередного съезда объединения. По словам Калягина, артист доказал, что может быть не только хорошим актером, но и хорошим руководителем такой мощнейшей организации, как СТД.





Бывший председатель союза в беседе с ТАСС отметил, что Машков уже руководит Театром Олега Табакова. Однако СТД – совсем другая организация. Калягин также допустил, что Машков справится с работой на новом посту.





Ранее художественный руководитель Театра Олега Табакова оказался единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей РФ, так как остальные представители театральной сферы взяли самоотвод.









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