Владимир Машков призвал СТД вернуть доверие к «Золотой маске»

Народный артист РФ, новый глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил некоторые задачи объединения. Об этом он высказался на внеочередном съезде СТД.





В понедельник, 4 декабря, выбирают новое руководство Союза театральных деятелей России. Так, Владимир Машков занял пост председателя СТД. По его словам, отдельного внимания заслуживает вопрос о деятельности премий и фестивалей. Машков предложил переосмыслить и перезагрузить некоторые существующие проекты союза и вернуться к целям, которые лежали в основе его создания.





«Например, фестиваль «Золотая маска». Наша общая задача — коллегиально, обсудив все проблемы, это доверие вернуть», — сказал артист.





Председатель СТД добавил, что некоторые проекты утратили доверие не только со стороны профессионального сообщества, но и со стороны государства и спонсоров.





Напомним, в конце лета союз решил выйти из АНО «Премия и фестиваль «Золотая маска» и создать собственную дирекцию. В сентябре глава СТД Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии.









Фото: YouTube