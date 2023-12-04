Ольга Любимова намерена посетить Ташкент в рамках закрытия «Русских сезонов»

Министр культуры Ольга Любимова встретилась с председателем Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умеровой и директором Реставрационного центра имени Грабаря Дмитрием Сергеевым. По итогам беседы министр анонсировала поездку в Ташкент.





Ольга Любимова обсудила с участниками встречи восстановление предметов из коллекции великого князя Николая Константиновича Романова российскими специалистами. Министр напомнила, что наследие одного из членов царской семьи хранится в Ташкенте. Ольга Любимова также сообщила о сотрудничестве Фонда с Центром имени Грабаря.





«Летом узбекистанские коллеги ознакомились с лабораторией и мастерскими Центра, а в октябре наши специалисты провели выездные мастер-классы», — написала министр в Telegram-канале





В декабре российская сторона планирует посетить Ташкент в рамках закрытия «Русских сезонов». Министр культуры с делегацией побывает во дворце князя Романова, осмотрит коллекцию, а также обсудит с коллегами из Фонда «дорожную карту» работ по восстановлению уникальных памятников совместной истории России и Узбекистана.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой